Россиянам объяснили, какие факторы влияют на размер будущей пенсии Экономист Щербаченко: период трудового стажа влияет на размер будущей пенсии

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Размер будущей пенсии зависит от ряда факторов, в том числе от периода трудового стажа, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что информацию о пенсии можно уточнить в Социальном фонде России.

Для уточнения суммы своих пенсионных коэффициентов, можно запросить в Соцфонде выписку и справку о размере пенсии, — сказал он.

Эксперт отметил, что год выхода на пенсию влияет на ее размер. Другим важным фактором является размер зарплаты до вычета налога на доходы физлиц (НДФЛ) за каждый год. Еще одно обстоятельство — количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый отработанный период. Они накапливаются за время официальной работы, уточнил Щербаченко. По его словам, стоимость пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля. В 2023-м его стоимость составляла 123,77 рубля.

Щербаченко добавил, что размер фиксированной части страховой пенсии также влияет на размер выплат. Его устанавливает правительство РФ и ежегодно индексирует. В 2024 году размер фиксированной части равняется 8 134,88 рубля.

Прожиточный минимум российских пенсионеров за 10 лет вырос более чем в два раза, поделилась ранее кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. За этот период он увеличился на 6892 рубля. В 2024 году прожиточный минимум пенсионеров в стране составляет 13 290 рублей.