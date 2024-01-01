Россиянам назвали максимальные сроки годности новогодних блюд Диетолог Микитюк: простоявшие всю новогоднюю ночь салаты нельзя есть 1 января

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Простоявшие на новогоднем столе при комнатной температуре салаты нельзя есть 1 января, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Эксперт отметила, что все консервы после открытия хранятся не более двух суток. По ее словам, окисление праздничных блюд можно замедлить, если переложить продукты в стеклянную посуду.

Если новогодние салаты весь новогодний вечер простояли на праздничном столе при комнатной температуре и не убирались в холодильник, использовать их на следующий день категорически не рекомендуется. Все консервы после открытия хранятся в холодильнике не дольше двух дней. Чтобы замедлить процесс окисления, лучше переложить изделия в жестяных банках в стеклянные емкости, — добавила Микитюк.

Собеседница подчеркнула, что рыбные, мясные и сырные нарезки не могут храниться дольше 10–12 часов даже в холодильнике, а рыба в любом виде — не больше 36 часов. Диетолог подчеркнула, что жареный картофель, тушеные овощи и другие гарниры лучше не хранить дольше 24 часов.

Нарезанные фрукты и овощи лучше не хранить дольше 24 часов. Торты и другие сладкие десерты следует употреблять ровно до того момента, пока не истечет срок годности, указанный на упаковке изделия, — подытожила Микитюк.

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