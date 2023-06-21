Россиянам назвали среднюю цену получения визы в Европу Замглавы РСТ Горин: из-за отмены упрощенного режима Шенген подорожал до €110

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Получение визы для поездки в страну Евросоюза обойдется россиянам более чем в €110. Для туристов из РФ открыты 17 из 27 стран содружества. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

17 из 27 стран ЕС продолжают выдавать визы россиянам. Кипр, Греция и Болгария выдает национальные визы. Срок подачи документов увеличился. Обычно документы рассматриваются от 15 до 45 дней, — отметил Горин.

Также он напомнил, что упрощенный режим выдачи визы для россиян отменен, что «привело к повышению стоимости визы на €80». При этом, по словам собеседника NEWS.ru, остаются технические сервисные сборы визовых центров.

Посольства работают через уполномоченные визовые центры. За это они берут еще €35. В среднем получить визу будет стоить около €114. Количество по отказам выдачи не изменилась в худшую сторону. Отказы происходят из-за неправильно оформленных документов, — добавил Дмитрий Горин.

В мае стало известно, что США и Европа приготовились к массовому наплыву туристов. По данным Европейской комиссии по туризму, туристическая активность в Европе в 2023 году начала восстанавливаться, несмотря на временные трудности в работе транспорта Великобритании и ситуацию на Украине.