Россиянам назвали способ наказать преследующих их бывших возлюбленных Адвокат Данильченко: преследователя можно наказать только при нарушении им УК РФ

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Бывших возлюбленных, которые занимаются преследованием, можно наказать только в случае нарушения ими статей УК РФ, заявила в беседе с NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, в российском законодательстве не предусмотрен запрет на приближение одного человека к другому.

Не установлен запрет, что неприятный тебе человек не может находиться в том же кафе или в том же магазине, или, например, не может парковаться по соседству, — сказала Данильченко.

Адвокат пояснила, что если человек считает, что в результате действий бывшего друга или подруги, или постороннего человека ему угрожает опасность, он может сообщить об этом в полицию. Следует подробно описать обстоятельства произошедшего.

Так, уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119). Если же бывший сожитель или друг не угрожает расправой, это не значит что человек не сможет ничего предпринять, — отметила эксперт.

Как заявила Данильченко, в российском законодательстве установлена административная ответственность за оскорбления, то есть унижение чести и достоинства другого человека. Ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрен административный штраф за оскорбления. Например, если человек распространяет заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, то это ст. 128.1 УК РФ — клевета.

Адвокат также пояснила, что ст. 137 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. По этой статье действует наказание вплоть до лишения свободы.

Специалист рассказала, что бывают случаи взламывания электронной почты или страницы в социальных сетях. В данных обстоятельствах возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 138 УК РФ.

Если даже гражданин на данный момент времени осознает, что несмотря на действия поклонника, опасность ему не угрожает, все равно не стоит стесняться обратиться за помощью к членам семьи или друзьям. Рассказать о сложившейся ситуации. А параллельно фиксировать действия преследователя. Это нужно, если дело дойдет до суда, — сказала Данильченко.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что мужчинам в их шутках не стоит использовать фразы, которые затрагивают чувства и достоинство их жен. Люди, которые долго находятся в отношениях, знают больные места у своих партнеров. На них не стоит давить.