Названо шокирующее количество водителей, покупающих техосмотр

Не менее 85% автолюбителей не проходят техосмотр, а просто его покупают. Так прокомментировал в интервью NEWS.ru готовящийся законопроект об отмене обязательного ТО автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что водители достаточно хорошо следят за своими машинами, поэтому отмена техосмотра никак не повлияет на количество ДТП. По статистике страхового сообщества, на долю аварий по причине плохого состояния автомобиля приходится не более 0,1%.

В любом случае, по ПДД за состояние техсредства отвечает его водитель, отметил специалист. По его словам, в России техосмотр превратился в дополнительный сбор.

По статистике и опросам, 85% автолюбителей его не проходили, а покупали. Это происходило на протяжение 30 лет, однако аварийность от этого не увеличивалась, — сказал Моржаретто.

Поэтому принятие закона об отмене техосмотра может и увеличит количество ДТП, но статистика говорит об обратном, заключил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) автомобилей. Глава кабмина отметил: автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, поэтому правильнее дать им возможность лично контролировать состояние своей машины. Так политик прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного ТО для автомобилей.

В 2021 году прошла очередная реформа техосмотра. Раньше если автомобиль его не прошёл, владелец не мог стать владельцем страхового полиса ОСАГО. С 22 августа 2021 года эта норма больше не действует. Купить страховку можно без пройденного техосмотра и соответствующей диагностической карты.