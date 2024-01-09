Россиянам назвали самые опасные продукты, которыми проще всего отравиться Гастроэнтеролог Сухорукова: проще всего отравиться сырыми яйцами и консервами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми опасными продуктами, которыми можно отравиться, являются молочные продукты, яйца, мясо, рыба и кондитерские изделия, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. Медик отметила, что особого внимания требуют домашние консервы и соленья, а также маринады.

Самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений: молочные продукты, яйца (особенно сырые), мясные блюда, рыбные блюда (особенно с сырой рыбой), кондитерские изделия с кремом, домашние консервы и соленья, маринады, скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде, готовые кулинарные изделия, — добавила Сухорукова.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что избежать отравления алкоголем поможет вода и еда. По его словам, между приемом спиртных напитков необходимо плотно есть и пить жидкость. Он объяснил, что пища в желудке может замедлить поглощение алкоголя организмом и он не попадает в кровоток слишком быстро, что может помочь избежать передозировки. При этом предпочтительно есть белки и углеводы, которые предоставляют организму необходимые энергетические ресурсы, добавил Вялов.