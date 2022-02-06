Названы пять опасных для домашних животных растений

Герань, диффенбахия, аспарагус, азалия и олеандр могут навредить домашнему животному или даже привести к его смерти, пишет infox.ru. Отмечается, что питомцы не понимают, что эти растения ядовитые.

Герань часто встречается на подоконниках в российских квартирах. Этот цветок, особенно с красными цветами, опасен для кошек и собак. Животное может отравиться им, симптомы при этом будут следующие: рвота, потеря аппетита, депрессия, раздражение на коже, — пишет издание.

Сок диффенбахии содержит ядовитые вещества, которые опасны не только для питомцев, но и для человека. Цветок азалии, в свою очередь, содержит грейанотоксин: это вещество может вызвать рвоту, судороги и диарею у питомца. При сильном отравлении у животного может начаться депрессия, проблемы в работе сердца и нередко возникает слепота.

В листьях и стеблях аспарагуса содержится сапогенин: при попадании в организм животного это вещество может стать причиной аллергического дерматита, рвоты и диареи. В соке олеандра содержатся сердечные гликозиды: в большой дозе они способны вызвать колики у питомца или нарушить работу его сердца.

Ранее биолог Екатерина Баранова предупредила россиян, что петрушка и сельдерей могут вызывать сильные ожоги — не меньшие, чем тот же борщевик. Поэтому они опасны для здоровья.