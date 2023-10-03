Россиянам назвали пять неочевидных прав собственников жилья Депутат Чаплин: владельцы жилья не должны забывать про маткапитал и вычеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцы жилья не должны забывать как минимум о пяти неочевидных правах, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что граждане России могут запрещать сделки без личного участия, указывать адрес квартиры для регистрации ООО, пользоваться господдержкой, в том числе маткапиталом, а также продажей объекта после регистрации завещания и выкупом доли совладельцев.

Парламентарий добавил, что запрет сделок оформляется на портале госуслуг, в связи с чем никто не сможет распорядиться собственностью по доверенности или через нотариуса.

Можно открыть бизнес, указав адрес квартиры для регистрации ООО. Не забывайте использовать господдержку: маткапитал или выплату 450 тысяч рублей. Можно оформить налоговый вычет. Четвертая и не самая приятная тема — продажа жилья после регистрации завещания. Можно выкупить долю совладельцев. Если владелец части квартиры или дома хочет продать свою долю, то он обязуется сначала предложить за ту же цену ее совладельцам, — подчеркнул Чаплин.

Ранее депутат также заявлял, что закон запрещает заниматься на садовом участке предпринимательской деятельностью. Так, если дачник решит обустроить автосервис, ему будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей. В то же время открыть дело в СНТ можно на землях общего пользования.