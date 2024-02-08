Россиянам назвали продукты и регионы РФ, где их поджидают опасные глисты Хирург Умнов: россияне могут заразиться глистами через воду и сырые овощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Опасными паразитарными заболеваниями, включая эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз и другими, россияне могут заразиться через воду, сырые овощи, морепродукты (рыбу, моллюсков), рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт добавил, что гельминты попадают в организм через грязь во время полевых работ. По его словам, например, описторхоз распространен в водоемах Западной Сибири.

Один из самых опасных гельминтозов — описторхоз. Распространен в водоемах Западной Сибири. Яйца этого паразита развиваются до личинок в телах водных моллюсков и внедряются в тела рыб (как правило, семейства карповых), где окончательно созревают, формируют вокруг себя защитную оболочку (цисту) и ожидают окончательного хозяина — медведя, кошку или человека, — добавил Умнов.

По его словам, эхинококкоз распространен в оренбургских и казахстанских степях. Умнов подчеркнул, что гельминты попадают в организм человека через мясо рыб и животных.

В организм человека яйца или личинки паразитов попадают обычно через воду, сырые овощи, фрукты, траву, или мясо рыб и животных. Человек также может заразиться, если, работая в полях, случайно проглотит грязь с яйцами глистов с рук, — подытожил Умнов.

Ранее в Челябинске личинки паразитического гельминта эхинококка проникли в мозг 12-летнего ребенка, едва не вызвав его паралич и смерть. По словам паразитолога Александра Лукашева, изначально яйца гельминта могли попасть в организм мальчика в результате контакта с животным.