Россиянам назвали напиток, который стоит чаще пить летом Диетолог Соломатина назвала напиток, который стоит чаще пить летом

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Зеленый чай

Диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru посоветовала летом чаще пить зеленый чай. Она отметила, что в этом напитке много полезных свойств, а еще он отлично помогает утолять жажду.

Горячие напитки согревают, и получается, что капилляры начинают расширяться. Организм лучше отдает тепло. Почему горячий чай нельзя пить в мороз, только придя в помещение? Потому что можно переохладиться. Во время жары, наоборот, организм таким образом охлаждается. Наш внутренний кондиционер, теплообменник работает лучше. Мы больше потеем, соответственно, больше охлаждаемся, — рассказала Соломатина.

Она добавила, что все антиоксиданты в зеленом чае предохраняют от ультрафиолета, который оказывает агрессивное воздействие на человека. Таким образом, антиоксиданты защищают от негативного влияния солнца на организм. Более того, Соломатина посоветовала дополнять зеленый чай водой.

Как во всех странах, обычно кофе подают со стаканом воды. То же самое нужно делать с зеленым чаем, в зависимости от концентрации кофеина, — подчеркнула Соломатина.

Ранее Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, как лучше всего утолить жажду. По ее мнению, лучшим средством является столовая вода, а не минеральная. Диетолог отметила, что газированные напитки с большим содержанием сахара, наоборот, еще больше провоцируют жажду.