Россиянам назвали лучшие виды удобрений для дачи Глава Союза дачников Чаплин: лучшими удобрениями для дачного участка являются органические

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Лучшими удобрениями для земли на дачном участке являются органические, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что они должны содержать шесть основных элементов, необходимых растениям: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и калий.

Шесть основных элементов, необходимых растениям: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и калий. Азот, фосфор и калий поступают растениям из почвы, но она не всегда ими богата. Подобные удобрения можно купить в спецмагазинах. Кстати, навоз — это тоже азот, поэтому уделите внимание органике. Именно органические удобрения лучше всего подходят для дачного участка земли, — подчеркнул Чаплин.

Эксперт отметил, что органика улучшает структуру почвы и повышает ее плодородность за счет естественной работы живых микроорганизмов. Чаплин добавил, что к подобным удобрениям относятся: птичий помет (куриный), конский навоз, сапропель, солома, сидераты.

В курином помете содержится азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Разводить его надо с водой 1:10. Конский навоз нельзя вносить в свежем виде, поэтому его мы также разводим с водой. Особенно любят это органическое удобрение томаты, капуста, тыква и картофель, так как в нем содержатся гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий и кальций. Качественных и универсальных удобрений три: нитрофоска, суперфосфат и монофосфат калия, — рассказал Чаплин.

По его словам, внимание также следует обратить на солому: в ней содержится углерод, фосфор, азот, калий, медь, молибден, кобальт, цинк, марганец, бор. Чаплин отметил, что «срез соломы заделывают в почву на 8 см, затем вносят еще и навоз».

Уникальное удобрение природного происхождения — сапропель. Это многослойные отложения из отмерших водных растений, остатков живых организмов и почвы, скапливающиеся на дне пресных водоемов. Его равномерно распределяют по поверхности грунта: два-три литра на 1 квадратный метр, а затем перекапывают землю на глубину до 12-15 сантиметров. Для оздоровления почвы подойдут горчица, рапс, рожь, чечевица, люцерна. Их сеют осенью, чтобы они отрастали до первого снега, а весной почву перекапывают, — подытожил Чаплин.

Ранее агроном Маргарита Васильева заявила, что метод самостоятельной заготовки семян для рассады уже устарел, поэтому дачникам лучше отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена из магазина. Эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.