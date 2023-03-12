Россиянам назвали главные причины диабета Врач Щербакова назвала причинами диабета наследственную предрасположенность и ожирение

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Главными причинами диабета 2-го типа могут быть наследственная предрасположенность, ожирение и нарушение чувствительности к инсулину, рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Лариса Щербакова. Спровоцировать хроническое заболевание может и малоподвижный образ жизни. Также причиной болезни может стать нарушение выработки инсулина, например, вследствие воспаления поджелудочной железы.

Лечение назначается врачом соответственно уровню глюкозы, возрасту и сопутствующим осложнениям. При незначительном увеличении сахара бывает достаточно соблюдения диеты, снижения веса или исключения сладкого и углеводов. Необходимы регулярные физические нагрузки, — сообщила специалист.

Инсулин — гормон, снижающий уровень сахара в крови, напомнила Щербакова. При нарушении его выработки людям выписывают препараты, которые делятся на две группы, рассказала врач.

При необходимости назначают сахароснижающие препараты. Они различаются по механизму действия на увеличивающие выработку инсулина и повышающие чувствительность клеток к глюкозе и ее захват клетками. В некоторых случаях при длительном течении сахарного диабета 2-го типа назначают инсулины, — сказала эндокринолог.

Ранее телеведущая Елена Малышева также рассказала, что причиной возникновения диабета и остеоартрита может стать лишний вес. По словам ведущей передачи «Жить здорово!», если люди не будут худеть, то им грозит «целый букет болезней», корень которых — в ожирении.