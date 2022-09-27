Россиянам назвали четыре ключевых момента при выборе детской игрушки Предприниматель Галан: при покупке детской игрушки нужно обращать внимание на упаковку и материал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Анастасия Галан в разговоре с NEWS.ru назвала четыре ключевых момента при выборе детской игрушки. Она подчеркнула, что при покупке стоит обратить внимание на упаковку, маркировку, состав и материал, а также габариты.

Упаковка — внимательно ее изучите, убедитесь в ее целостности и самом наличии. Особенно это касается мягких игрушек и материалов, высыхающих на воздухе. Упаковка не только защищает игрушку от внешних загрязнений, но и сохраняет все ее функции. Маркировка должна быть хорошо читаемой, информировать о составе, производителе и возрастных ограничениях. Несомненный плюс — наличие знака соответствия требованиям технического регламента ЕАС, — отметила Галан.

Собеседница добавила, что состав игрушки должен быть максимально понятен и если часть компонентов вдруг вызвала у покупателя сомнения, то лучше узнать дополнительную информацию для уверенности в безопасности товара. Галан рассказала, что краски для самых маленьких детей лучше выбрать на водной основе.

Не стоит покупать мягкие игрушки из натурального меха и кожи. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Габариты. При выборе игрушки обратите внимание на размер игрушки, чтобы он соответствовал возрасту. Даже если игрушка имеет внушительные габариты, следует убедиться, что она не может распасться на несколько мелких частей. Также обратите внимание на прочность соединения деталей, например прочность соединения колес в различных машинках, особенно мелких, — добавила предприниматель.

Она подытожила, что в большинстве российских магазинов можно найти по-настоящему безопасную игрушку, если руководствоваться здравым смыслом и не игнорировать общепринятые стандарты.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что уход требуется не только питомцу, но и вещам, которыми он пользуется, поэтому необходимо вовремя мыть миски, делать влажную уборку, стирать подстилки и чистить игрушки. Он пояснил, что из-за грязной посуды собака может получить серьезное отравление и проблемы с желудком и кишечником.