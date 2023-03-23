Россиянам назвали пять способов распознать мошенника в переписке Эксперт Роскачества Кузьменко: мошенники сразу пытаются вывести собеседника на эмоции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распознать мошенника в переписке можно по пяти признакам, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, зачастую злоумышленники пытаются вывести собеседника на эмоции, стремясь напугать его или обрадовать. Помимо того, мошенники сразу просят поделиться финансовой информацией, например, назвать номер карты.

Распространенный признак, когда в переписке человек сразу просит поделиться финансовой информацией — назвать номер счета или карты для быстрого перевода денег, озвучить коды из банковских уведомлений и тому подобное, — рассказал Кузьменко.

Эксперт рассказал, что вычислить мошенников можно по их слишком высокой активности во время переписки, поскольку они просят совершать множество действий без промедления. Также аферисты обращают внимание только на деньги, не фокусируя внимание на качестве товара или его характеристиках. Пятый признак — мошенник использует принцип «сейчас или никогда» и торопят свою жертву, требуя скорейшего совершения сделки. В таком случае Кузьменко призвал как можно скорее прекратить общение.

Самое важное, что должен сделать пользователь для своей безопасности: вести все дела через личный кабинет, где видны все финансовые операции и пополнение кошельков. Кроме того, никогда и нигде нельзя вводить данные карты и переходите по присланным ссылкам, чтобы получить оплату за заказ, — посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи, когда мошенники звонят своим жертвам и обвиняют их в измене Родине. Злоумышленники придумали новую схему обмана: они связываются с человеком, представляясь сотрудником ФСБ или МВД, и сообщают ему, что работник банка похитил персональные данные клиента и с его счета отсылает деньги для нужд украинской армии.