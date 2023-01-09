Россиянам напомнили о штрафах за выброшенный из окна автомобиля мусор С 11 января за выброс мусора из окон автомобилей россиянам будет грозить административный штраф

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С 11 января факт выброса мусора на обочину из окна автомобиля будет фиксироваться при помощи камер фото- и видеофиксации. Соответствующие поправки были внесены в статью 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в беседе с «360». По его словам, за такие правонарушения гражданам может грозить административный штраф, а ИП и юридическим лицам — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С 11 января вступают в силу нововведения. Теперь, если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП РФ, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет, — уточнил Буцаев.

Гендиректор РЭО добавил, что за повторное нарушение будет грозить более жесткая санкция, включая конфискацию транспортного средства.

Как отметил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин, в 2022 году в КоАП уже вносились изменения, согласно которым наказания за нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды, ужесточились. Изменения предусматривали появление новых составов административных правонарушений. Среди них были выгрузка или сброс с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления мусора.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2023 года требования к сжиганию мусора на дачных участках упростят. Расстояние от дома до очага можно сократить с 50 метров до 15. В случае использования негорючей емкости сжигать мусор можно будет на расстояние 7,5 метра. При этом правило о сжигании мусора в безветренную погоду сохранится.