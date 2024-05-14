Россиянам напомнили о главной традиции на Радоницу Священник Сеньчуков: на Радоницу следует посетить церковь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главной традицией на Радоницу, которая в этом году отмечается 14 мая, является посещение церкви, чтобы помолиться за усопших, рассказал NEWS.ru православный священник Сергей Сеньчуков. Он отметил, что сначала проходит служба, в ходе которой нужно отслужить панихиды по своим близким. По его словам, также можно подать записочки на литургию.

На Радоницу после службы стоит съездить на кладбище и привести в порядок могилы, уточнил Сеньчуков. Он подчеркнул, что после допустимо устроить поминальную трапезу. Радоница не является постным днем, поэтому никаких особых ограничений нет, добавил священник.

Главной традицией Радоницы является посещение церкви, где люди молятся за усопших. Сначала мы идем на службу, где служим панихиды по своим близким, подаем записочки на литургию. Дальше можно поехать на кладбище и посетить могилки, привести их в порядок. После можно устроить поминальную трапезу. При этом на Радоницу нет никаких ограничений по деятельности. Это не постный день. Все нам позволительно, но не все полезно, как говорил апостол, — заключил Сеньчуков.

Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов ранее посоветовал россиянам не ограничиваться на Радоницу только внешней стороной поминовения. По его словам, если вести себя «как типичные язычники», все дары в монастыри или храмы окажутся бесплодными.