Россиянам напомнили, какие товары нельзя заказывать из-за рубежа Замруководителя ФТС Ягодкина: из-за рубежа не стоит заказывать БАДы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за рубежа не следует заказывать биологически-активные добавки (БАД) и лечебные препараты, они могут оказаться запрещенными к ввозу из-за содержания в них наркотических веществ, рассказала заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина. В разговоре с «Парламентской газетой» она напомнила, что перед покупкой важно ознакомиться с разрешительными документами.

Ввоз запрещенных к обороту на территории России товаров подразумевает не просто штрафные санкции, а привлечение к уголовной ответственности. В остальном же нужно смотреть на качество товаров, которые вы приобретаете, — пояснила Ягодкина.

Узнать, какие товары и вещества запрещены к ввозу в Россию, можно на сайте ФТС в разделе «для физических лиц». Кроме того, можно обратиться на горячую линию любого таможенного органа и получить консультацию, пояснила эксперт. Она предостерегла от заказа контрафактных товаров — их просто не пропустят на территорию страны.

Ягодкина предупредила, что в последнее время участились случаи мошенничества при доставке товаров из-за границы. Так, покупателям вместо таможенных платежей стали присылать «квитанции непонятного происхождения с целью изъятия денег». В связи с этим надо не только внимательно выбирать товар, но и осторожно подходить к поиску перевозчика.

Посол РФ Сергей Нечаев ранее предупредил, что на въезде в Германию немецкая таможня может изъять у россиян любые вещи личного пользования. Он уточнил, что российская сторона указывает властям ФРГ на неправомерность таких действий, но пока ситуация не меняется.