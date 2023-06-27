Россиянам напомнили, что делать при встрече со змеей Биолог Глазков посоветовал проявлять осторожность при встрече со змеей

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При встрече со змеей важно проявлять осторожность и ни в коем случае не брать ее в руки, предупредил биолог Павел Глазков. Он рассказал «Москве 24», что змея может укусить в качестве самообороны. По его словам, из-за этого нельзя приближаться к пресмыкающемуся, независимо от того, является ли оно ядовитым или нет.

Змею, какой бы она ни была — ядовитой или не ядовитой, лучше не трогать. Ни в коем случае не надо ее брать в руки. Потому что они могут укусить в целях самообороны. Поэтому лучше не приближаться, не пугать ее, а просто пройти мимо, — пояснил специалист.

По словам Глазкова, опасаться появившихся в московской районе ТиНАО змей не стоит. Биолог пояснил, что это обычные ужи, которые не относятся к ряду ядовитых и не нападают на людей. Кроме того, эти пресмыкающиеся очень пугливы. Тем не менее специалист порекомендовал при встрече с ужами не провоцировать их.

До этого NEWS.ru писал, что в России встречаются семь видов змей, но не все из них ядовиты. К полностью безопасным относятся ужи и желтобрюхий полоз. Медянка может укусить, но она настолько маленькая, что количество яда в ее пазухах не сможет навредить человеку.

В подмосковном СНТ «Агат» Талдомского городского округа ранее гадюка укусила 12-летнюю девочку. Школьница была доставлена в больницу. По словам медиков, подросток находится в состоянии средней степени тяжести.