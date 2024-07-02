Россиянам дали советы по спасению от жары в жилых помещениях Эксперт строительных материалов Васильев: спасти от жары могут плотные шторы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плотные шторы помогут снизить температуру в комнатах на южной стороне дома в жаркий день, заявил в беседе с LIFE.ru эксперт по строительным материалам Федор Васильев. Он также предложил использовать мокрые занавески или простыни, чтобы те поддерживали прохладу за счет испарения воды.

Самый простой способ — занавесить окна плотными шторами на весь световой день. Так в комнате не будет создаваться парниковый эффект, — уточнил Васильев.

Он назвал бесполезной идею о развешивании на окнах фольги. Он сравнил эту тактику с запеканием курицы в духовке. Васильев в качестве альтернативы предложил использовать зеркальную пленку, так как она способна создавать барьер для тепловой энергии, но не ухудшает естественное освещение.

Эксперт порекомендовал отказаться от применения бытовых предметов и техники, излучающих тепло. Он предложил разгрузить холодильник, чтобы компрессор не работал на пределе, а в освободившееся место положить пастельное белье, на котором можно спать ночью. Васильев в заключение дал совет употреблять горячий чай, чтобы ускорить потоотделение и тем самым охладить организм естественным образом.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее призывал открывать окна при наступлении жары. По его словам, при закрытых форточках в помещении уменьшается уровень кислорода, из-за чего человек начинает задыхаться.