Россиянам дали советы, как защититься от пожаров весной Спасатель Томчук: весной ни в коем случае нельзя поджигать траву

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Чтобы защититься от пожаров в весенний период, ни в коем случае нельзя поджигать траву, предупредил заслуженный спасатель России Игорь Томчук. В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что из-за сильного ветра при теплой погоде огонь легко распространяется. По его словам, в таких условиях пожар может за считанные секунды достичь населенного пункта.

Риск пожаров сейчас особенно велик из-за сильнейших ветров и теплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для ее сильного возгорания достаточно 17% влажности. При таких условиях сильный ветер за считанные секунды может распространить огонь до населенного пункта, — пояснил спасатель.

Во время пожароопасного периода сжигать траву запрещено не только на открытой местности, но и на садовых участках. По словам спасателя, в Подмосковье этот период начнется не позже 15 апреля. Если же разводить огонь по всем правилам в положенном месте, нужно иметь при себе воду и огнетушители. Кроме того, следует осторожно обращаться с жидкостью для розжига. Томчук добавил, что о правилах пожарной безопасности стоит напомнить детям и подросткам.

Пожарный эксперт Максим Чапкин ранее рассказал, что сжигание сухой травы вредит природе: на выжженных территориях долгое время ничего не будет расти, а животные не смогут там жить. По его словам, пал травы не способствует росту новой и представляет опасность для ближайших населенных пунктов.