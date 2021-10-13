Россиянам дали совет, как защититься от мошенников с дипфейками

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с NEWS.ru поделился соображениями относительно того, как простым россиянам защититься от мошенников, использующих технологию deepfake (наложения чужого лица/изображения на своё тело, к примеру).

Схема с дипфейками активно развивается. Почему? Потому что она становится всё более доступной. Если какое-то время назад нужны были серьёзные ресурсы, чтобы сделать дипфейк более похожим на человека, то сейчас есть открытые сервисы, которые улучшают качество, пусть не идеально, но вполне себе ничего, особенно учитывая качество связи и слабое интернет-соединение. Подобные случаи уже известны — данное направление действительно будет развиваться, — рассказывает аналитик.

Как с этим бороться? Теми же методами, которые есть сейчас: максимально скептически относиться ко входящим коммуникациям, особенно от неизвестных людей. То, что инициируем не мы — уже должно выглядеть странно. Надо включить голову и задать себе вопрос «а зачем? почему позвонили именно мне?», потом попытаться найти альтернативные каналы связи, удостоверится в том, что человек на том конце провода есть реально тот, за кого он себя выдаёт: представитель организации или известная медийная личность, объяснил специалист.

Та схема мошенничества, которая сейчас распространяется с использованием дипфейков — обычно это работает на широкую аудиторию, такие сообщения размещают в мессенджерах, социальных сетях. Например, какие-либо розыгрыши, акции, предложения товаров и услуг, и вот это хорошо работает. Если мы возьмём большую аудиторию в тысячу людей, то охват можно сделать неплохой. Поэтому надо скептично относится к таким вещам и не вестись на это, — дал совет Ульянов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в СК, Минцифры, МВД и прокуратуре особые подразделения силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью. На подобные рассуждения его навело значительное увеличение интернет-мошенников, которые обманывают граждан и наживаются на этом. Чтобы «адекватно реагировать на изменения», он предлагает ввести должности киберсиловиков: кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.