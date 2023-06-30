Россиянам дали совет, как снизить риск образования камней в почках Иммунолог Ярцева посоветовала пересмотреть рацион, чтобы снизить риск образования камней в почках

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Чтобы снизить риск образования камней в почках, необходимо пересмотреть рацион питания, посоветовала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что это касается в первую очередь тех, у кого есть предрасположенность к появлению камней. Она рекомендует сократить потребление белка, кальция и соли.

Камни в почках появляются, когда в пище много кальция, белка и соли. Кальций — это молочные продукты, а белок — это мясо. Если есть предрасположенность к образованию камней в почках, то таких продуктов нужно есть как можно меньше, — пояснила специалист.

По словам иммунолога, также важно пить достаточное количество чистой воды. Она отметила, что многие люди не потребляют необходимое количество жидкости. Это опасно, так как моча становится концентрированной и повышается риск развития камней в почках. При этом врач советует ставить фильтры или пить дистиллированную воду, если вода в регионе сильно кальцинированная. Кроме того, следует пить меньше минералки.

Нефролог Ирина Бобкова ранее объяснила, что коррекция питания позволит снизить риск развития хронических болезней почек. По ее словам, диета при этом должна подбираться индивидуально, исходя из симптоматики.