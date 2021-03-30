Россиян заставят платить за долги по ЖКХ предыдущих владельцев жилья

https://static.news.ru/photo/6dab76a0-3739-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бонусом к квартире, купленной во вторичке, может стать оплата всех долгов по ЖКХ, которые оставили предыдущие хозяева. На данный момент, по закону «коммуналку» могут стребовать только с наследников, однако скоро его могут изменить.

Как пишет газета «Известия», инициативу разработали в ассоциации «ЖКХ и городская среда». Документ направлен в Минстрой.

На данный момент в России существует правило: новый собственник жилья обязан погасить только сборы за капремонт, а общая задолженность — за горячую воду, отопление, электричество и прочие пункты — остаётся за предыдущим владельцем.

В ассоциации отмечают, что покупатели жилья в такой ситуации не беспокоятся о долгах предыдущих владельцев, а после оформления сделки найти предыдущих хозяев уже почти невозможно. В итоге неоплаченная «коммуналка» так и зависает.

Газета пишет, что при продаже квартир треть владельцев не оплачивает долги за ЖКХ. Эксперты уверены, что новые поправки будут стимулировать покупателя перед сделкой делать запрос по коммуналке.

В Минстрое поддержали необходимость решения вопроса о долгах при продаже жилья.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменят в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.