Росстат: россиян становится всё меньше

https://static.news.ru/photo/66be18e2-78cb-11ea-a69d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне по-прежнему умирают чаще, чем рождаются. Таковы обновлённые данные Росстата.

За первые два месяца 2020 года скончались 307,3 тысячи человек, а на свет появилось только 227,2 тысячи малышей. Естественная убыль населения составила 80,1 тысячи человек. Это почти три с половиной условных россиянина на каждую тысячу.

Такой же относительный показатель был зафиксирован Росстатом и по итогам начала 2019 года, отмечает РБК.

Вместе с тем в абсолютных цифрах естественная убыль ненамного, но замедлилась. За первые два месяца прошлого года она составила 81,9 тысячи человек. Такое снижение произошло несмотря на сокращение рождаемости, так как число умерших сократилось ещё сильнее.

За 2019 год население России, несмотря на приток мигрантов, сократилось на 35 622 человека, это 0,02%.

Ранее, как писал NEWS.ru, Росстат предложил отложить всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. В ведомстве заявили, что смещение сроков не повлияет на качество её проведения и результат.