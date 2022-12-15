Россиян призвали взять ипотеку до конца 2022 года Риелтор Щекин порекомендовал россиянам взять ипотеку до конца 2022 года из-за низкой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует взять кредит на покупку жилья до конца 2022 года, поскольку в новом году ставки будут повышены, заявил в беседе с «Газетой.Ru» совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин. По его словам, проценты по займу уже выросли до среднего значения в 10,8% годовых и со временем ставка будет только расти. Кроме того, он отметил, что в декабре 2022 года завершается программа «Господдержка-2020», в рамках которой любой россиянин может взять ипотеку под 6–7% годовых.

Несубсидируемые ставки при этом — как на новостройки, так и на вторичное жилье — выросли в среднем уже до 10,8% годовых. То есть для значительного числа потенциальных заемщиков кредит станет менее доступным. Поэтому лучше успеть получить одобрение займа в рамках «Господдержки-2020» до 31 декабря 2022 года, — посоветовал Щекин.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка согласилась с экспертом и отметила, что ставки в декабре могут быть снижены в связи с проводимыми предновогодними акциями.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов также призвал россиян не затягивать с ипотекой, поскольку число лотов по низким ставкам значительно снижается, а сам годовой процент у большинства банков повышается.

За последние полтора месяца банки ужесточили скоринг застройщиков в связи с частичной мобилизацией. А застройщики уменьшили число лотов, по которым доступна ипотека по низким ставкам — 0,1% и 0,01% годовых. Поэтому затягивать с ипотекой, если нужно приобрести квартиру, не стоит, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки в стране будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% вместо нынешних 7%. По его словам, основным инструментом при этом станет семейная ипотека под 6% — в следующем году ее распространят на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.

Кроме того, для жителей новых регионов РФ будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%, а промышленную ипотеку распространят на строительство и модернизацию производственных площадок.