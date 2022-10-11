Россиян призвали срочно перейти на отечественные браузеры «Известия»: Chrome и Safari могут уйти из России, поэтому нужно перейти на отечественные браузеры

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интернет-браузеры Google Chrome, Safari и Microsoft Edge в ближайшее время могут уйти из России, поэтому пользователи должны переходить на отечественное программное обеспечение, пишут «Известия». По словам источников издания, продукты зарубежных компаний могут просто перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. Глава проекта Content-Review Сергей Половников считает, что россиянам необходимо уже сейчас настраиваться на работу с отечественными браузерами.

Может быть, кому-то некомфортно и непривычно ими пользоваться, но в сложившейся ситуации ими не стоит пренебрегать, по крайней мере, для совершения чувствительных операций: захода на сайты банков, покупок, получения госуслуг. Сложно представить себе ситуацию, в которой они бы отказались открывать критически важные страницы или начали бы передавать данные пользователей в недружественные страны, — утверждает он.

Начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров отметил, что в случае отзыва российских сертификатов на одних браузерах, у интернет-пользователей будет альтернатива в виде других, поэтому переживать им не стоит. Полностью российские домены блокироваться не будут, однако данные пользователей могут оказаться под угрозой, заявляет эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, если продолжать работать в браузере, который предупреждает, что сертификат ненадежный, то соединение будет незащищенным и вероятен перехват данных.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок.