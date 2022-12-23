Россиян призвали переходить на четырехчасовой рабочий график Психолог Владис призвала переходить на четырехчасовой рабочий график ради отдыха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Юлия Владис призвала переходить на четырехчасовой рабочий день. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что люди, работающие по найму, испытывают дефицит общения, отдыха и сна, а новогодние каникулы воспринимают как способ «отключиться», что плохо на них сказывается. Между тем, по словам эксперта, в графике должен быть запланирован и отдых, и время на себя, что невозможно при работе по найму.

Нужно переходить на четырехчасовой рабочий график, где мы получаем удовольствие от профессиональной деятельности, не жертвуя другими ролями и иными сферами. Выходите на свободный график, на фриланс и выстраивайте свой рабочий распорядок таким образом, чтобы в нем была жизнь. Тогда точно не будет никакой необходимости в отключке по праздникам, — подчеркнула Владис.

Ранее психолог Наталья Наумова рекомендовала не концентрироваться на работе под конец года и не пытаться разобраться со всеми накопившимися делами, так как это может привести к переутомлению и депрессии. Она посоветовала трезво оценивать свои возможности и рассмотреть вариант о переносе части планов на следующий год. Эксперт уточнила, что закончить все дела до Нового года требует огромных усилий и, как правило, приносит человеку разочарование.