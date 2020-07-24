Россиян призвали не ждать дешёвых билетов после возобновления авиасообщения

https://static.news.ru/photo/9b71c990-cdac-11ea-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что россиянам не стоит ждать низких цен на авиабилеты после возобновления международного авиасообщения.

Я не думаю, что цены на перелёт будут дешёвые. Сейчас спрос будет очень высоким, поэтому вряд ли стоит ожидать распродаж, — сказал Канторович.

По его словам, речь идёт только о регулярном сообщении.

Также эксперт подчеркнул, что не ожидал открытия Танзании, так как она не пользуется большой популярностью у россиян и летать туда далеко и дорого.

Пляжный отдых — это не самое интересное в Танзании. То, что на материке: животные, сафари — вот это интересно. А лететь ради пляжного отдыха в такую даль не очень оправданно, когда рядом есть та же самая Турция, — передаёт его слова телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.