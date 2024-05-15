Россиян призвали не поить ежей молоком Биолог Борякова: для взрослых ежей молоко может стать ядом

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Взрослых ежей лучше не угощать молоком, поскольку содержащаяся в напитке лактоза может привести к проблемам с пищеварением у животных, заявила в беседе с aif.ru доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Борякова. По ее словам, ежи будут мучиться расстройством кишечника, а в некоторых случаях могут и умереть.

Непереваренная лактоза становится питательной средой для бактерий, живущих в толстом кишечнике. Этот процесс сопровождается газообразованием, провоцирующим вздутие живота. Кроме того, молочный сахар нарушает баланс воды в организме, приводя к диарее. Так что ежи будут мучиться расстройством кишечника, а в тяжелых случаях исход может быть летальным, — уточнила Борякова.

Биолог обратила внимание на то, что взрослые особи не отказываются от молока, поскольку получают удовольствие от процесса его употребления. Это действие можно сравнить с человеком, имеющим вредные привычки, но не желающим отказываться от них.

Ветеринары ранее назвали молоко и консервированный тунец продуктами, которые могут быть опасными для кошек. С возрастом они хуже усваивают лактозу, которая вызывает расстройство желудка, а тунец может содержать вредные для котов соединения.