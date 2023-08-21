Россиян предупредили об опасных для здоровья зонах в квартире Дерматовенеролог Яковлева: при ходьбе босиком в ванной можно получить грибок

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Ванная, туалет и кухня являются так называемыми «грязными зонами» в квартире, они могут стать источниками распространения бактерий и опасных заболеваний, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева. Она, в частности, отметила, что в ванной комнате не следует ходить босиком, поскольку из-за этого можно заразиться грибком. Кроме того, при посещении этого помещения у человека может развиться астма и пневмония.

Если быть точнее, то это влажные, сырые и незасветленные уголки комнаты. Контакт с грибком вызывает заболевание ногтей, называемое еще онихомикозом. <...> Кроме грибка, в ванной может расти плесень, вызывающая астму, пневмонию, общую интоксикацию организма, — предупредила Яковлева.

Она также призвала не садиться оголенными частями тела на унитаз, даже на тот, «который был тщательно вымыт дезинфицирующими средствами». По словам дерматолога, это чревато раздражениями, поскольку чистящие средства содержат большое количество аллергенов.

На кухне, по словам Яковлевой, человека также могут подстерегать плесень, грибок и другие микроорганизмы. Особую опасность представляет собой губка — ее следует менять каждую неделю и просушивать после каждого использования, иначе на посуде будут оставаться бактерии, которые вместе с едой попадут в организм и могут вызвать отравления.

Кроме того, источником заразы может послужить и входная дверь, поскольку на ее ручке скапливается большое количество микробов.

Ранее врач-дерматовенеролог Татьяна Энтель предупредила, что одним из опасных народных средств для ухода за кожей является чистотел, который россияне часто используют для удаления родинок и бородавок. Она уточнила, что действующее вещество растительного компонента может вызвать неконтролируемые ожоги и рубцевание ткани. Кроме того, самостоятельно удалять родинки и бородавки нельзя, отметила врач.