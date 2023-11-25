Россиян предупредили об опасности переохлаждения зимой Иммунолог Крючков объяснил разницу между переохлаждением и инфекцией

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Риск заболеть при переохлаждении у человека повышается, однако основной причиной нарушения нормальной работы организма является все же инфекция, рассказал Lenta.ru кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Специалист призвал зимой не только закаляться, но даже в разумных порциях есть мороженое. Само по себе ощущение переохлаждения не является следствием простуды, отметил он.

Это может быть первичным триггером, но суть в том, что к этому присоединяется инфекция. За счет перепадов резистентность тканей снижается, и инфекции садятся на более благоприятную почву, — объяснил он.

Чтобы защититься от болезней, Крючков напомнил о полезности закаливания. Более того, по его мнению, в холодное время года допустимо есть небольшими порциями мороженое, чтобы горло и гортань были «готовы» к низким температурам.

Кроме того, эксперт напомнил про такой известный всем с детства способ избежать простуд, как проветривание помещения. Свежий воздух снижает риск простудиться, заключил специалист.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что полноценный сон, сезонная одежда, а также богатый фруктами и овощами рацион помогут избежать простуды и ангины в зимний период. Медик подчеркнула, что ангину нельзя лечить самостоятельно, так как увеличенные миндалины, помимо всего прочего, часто становятся признаком опасных инфекции или заболеваний крови.