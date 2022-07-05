Россиян предупредили о заболеваниях, которые обостряются в жаркую погоду Терапевт Хухрев предупредил о риске развития заболеваний в жаркую погоду

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Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил болезни, которые могут с особенной силой обостриться из-за жаркого климата. Как заявил специалист, наибольшему риску подвержены люди с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает «Вечерняя Москва».

Прежде всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность. Такой температурный режим в разы усугубляет нагрузку на сердце. Для того чтобы охлаждаться, оно начинает работать на повышенных оборотах, — отметил врач.

По его словам, людям, страдающим от болезней сердца, необходимо строго соблюдать водный режим и своевременно принимать лекарства.

Помимо этого, от перегрева могут пострадать и почки. Хухрев уверяет, что они также зависят от водного баланса, а в случае его нарушения снизится фильтрующая способность органа.

Наконец, солнечное излучение негативно скажется на людях, страдающих от кожных болезней. При этом могут появиться и новые заболевания разной степени тяжести. Особенно страдать будет иммунная система.

Существуют кожные заболевания, динамика которых при воздействии солнца становится лучше, а при других — ухудшается. Например, розацеа и фотодерматозы обостряются в экстремальную жару. То же самое происходит даже у абсолютно здоровых людей. Нередки случаи обострения герпеса из-за солнечных ожогов, — подчеркнул терапевт.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за этого давление может повыситься.