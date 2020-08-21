Россиян предупредили о росте цен на автомобили

https://static.news.ru/photo/b4110694-e3d9-11ea-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перерыв в производстве автомобилей в мире может привести к их дефициту и росту стоимости. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Как он сообщил НСН, российские автодилеры зафиксировали дефицит моделей почти по всем брендам, в том числе отечественным. Мосеев считает, что это связано с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии COVID-19.

Однако автоэксперт Игорь Моржаретто, напротив, отметил нетипичный для лета рост продаж автомобилей. В июле даже было повышение объёма в сравнении с прошлым годом, однако продажи выровнялись. По его мнению, под конец года продажи уменьшатся как минимум на 20%.

Моржаретто добавил, что делать прогнозы по российскому рынку тяжело из-за нестабильности. Но он уверен, что покупать автомобиль нужно сейчас, поскольку дальше цены будут только расти.

Как информировал NEWS.ru, российское правительство включило автомобильный ретейл в число отраслей, которые больше других пострадали от ограничений по коронавирусу.