Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Перерыв в производстве автомобилей в мире может привести к их дефициту и росту стоимости. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Как он
Однако автоэксперт Игорь Моржаретто, напротив, отметил нетипичный для лета рост продаж автомобилей. В июле даже было повышение объёма в сравнении с прошлым годом, однако продажи выровнялись. По его мнению, под конец года продажи уменьшатся как минимум на 20%.
Моржаретто добавил, что делать прогнозы по российскому рынку тяжело из-за нестабильности. Но он уверен, что покупать автомобиль нужно сейчас, поскольку дальше цены будут только расти.
Как информировал NEWS.ru, российское правительство включило автомобильный ретейл в число отраслей, которые больше других пострадали от ограничений по коронавирусу.
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