Россиян предупредили о резком повышении цен на сахар

https://static.news.ru/photo/c3cd8788-b6ba-11eb-ad4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов / news.ru

Соглашение о стабилизации цен на сахар вскоре закончится и Минэкономики не собирается его продлевать. Поэтому к 2022 году стоимость сахара может взлететь. Не допустить этого постарается Минсельхоз, пишет «Коммерсант».

Среди возможных сценариев сдерживания роста цен — создание интервенционного фонда, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Также переработчиков могут переключить на закупки сырья у контролируемой государством Объединённой зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

Бизнес не верит, что Минсельхозу удастся сдержать цены, и готовится к тому, что сахар потянет за собой остальные отрасли: например, кондитерские изделия.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин объяснил, что на сахар приходится 15–90% себестоимости кондитерских изделий. Соответственно, цены на эту продукцию тоже поползут вверх. Уже сейчас из-за роста цен небольшие компании-производители сладостей работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью, добавил эксперт.

Ранее статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что в России также не планируется заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца.