Россиян предупредили о подорожании ОСАГО

https://static.news.ru/photo/2112e4c4-ef79-11ea-b954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Введение индивидуального расчёта тарифов на ОСАГО неизбежно приведёт к повышению его стоимости. Об этом заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его словам, дифференцирование подсчёта тарифа, который теперь будет зависеть от аккуратности водителя, имеет целью извлечение прибыли.

То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчёте, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов, — пояснил он в беседе с телеканалом «360».

По мнению Субботина, дорожное движение в городе организовано неправильно, поэтому ездить и не нарушать правила получается не всегда.

Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти, — отметил он.

Кроме того, Субботин отметил чрезмерно высокую стоимость ОСАГО для новичков. Полисы для них продают по самой высокой цене, потому что у них отсутствует стаж. Однако, как считает автоэксперт, это не совсем оправданно, ведь такие водители более сконцентрированы и, как правило, совершают меньше аварий.

Где-то до трёх лет стажа они ездят предельно внимательно, а потом начинают расслабляться, — подчеркнул он.

Он выразил уверенность, что индивидуальный расчёт стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.

Ранее NEWS.ru писал, что в России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО. Теперь при расчёте тарифа для конкретного водителя страховщики смогут учитывать дополнительные факторы, например наличие или отсутствие детей или зарегистрированного брака.

Базовые ставки для легковых автомобилей физических лиц теперь будут находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей. По автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% в обе стороны.