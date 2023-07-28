Россиян предупредили о побочном эффекте злоупотребления витаминами Врач Демьяновская предупредила о нарушении работы ЖКТ при злоупотреблении витамином С

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоупотребление витамином С может вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пищеварительной системы, головную боль, аллергическую реакцию и развитие мочекаменной болезни, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что синтетический витамин С есть во многих лекарственных препаратах, пищевых добавках и даже в некоторых видах продуктов, например в хлопьях и соке.

Передозировка витамина C способна спровоцировать нарушение работы пищеварительной системы, головную боль, аллергическую реакцию. Также избыток витамина С может привести к развитию мочекаменной болезни, — пояснила специалист.

По словам врача, наибольшую опасность для организма представляет передозировка жирорастворимых витаминов А и D. Они накапливаются в жировых клетках и печени, оказывая токсическое воздействие на ткани и внутренние органы. Злоупотребление витамином D может привести к проблемам с сосудами, почками, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких и суставов. Признаками переизбытка являются тошнота, утомляемость, рвота, головная боль, резкое похудение, боли в костях и мышцах, а также потеря аппетита.

Демьяновская уточнила, что из-за передозировки витамина А могут возникнуть головные боли, сонливость, раздражительность, нарушение работы печени и почек. Также в больших количествах он оказывает воздействие на костную ткань, повышая риски переломов.

Передозировка витаминов группы В может спровоцировать различные симптомы, уточнила специалист. Невролог отметила, что это зависит от элемента. Так, переизбыток витамина В6 может вызывать онемение, судороги в конечностях и проблемы со сном, а витамина В3 — зуд и покраснение кожи. Демьяновская заключила, что важно посоветоваться с врачом, прежде чем начать прием витаминов.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. По его словам, йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.