Россиян предупредили о дефиците гостиничных номеров в Египте и Турции

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В связи с празднованием в первой половине июля исламского праздника Курбан-байрам номера в популярных отелях Египта и Турции быстро заканчиваются. Тем, кто планирует отправиться в июле на отдых в эти страны, следует поторопиться с бронированием, рассказали РИА Новости туроператоры.

В обеих странах наблюдается высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля из-за празднования Курбан-байрама. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, — сообщили агентству в компании Tez Tour.

Другие туроператоры также отметили, что турецкие и египетские курорты являются лидерами по востребованности. При этом указали, что количество авиарейсов в эти страны всё же меньше, чем в предыдущие сезоны.

Кроме того, отдых подорожал по сравнению с прошлым годом. Например, цены на туры в Турцию выросли примерно на 40%. Несколько снизить цены позволят дополнительные авиарейсы, которые, по мнению туроператоров, непременно появятся со временем.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о нехватке рейсов в турецкую Анталью, из-за чего российский турпоток упадёт в сравнении с допандемийным 2019 годом на 45%. Проблемы связывают с санкциями, ограничившими возможность полётов для российских авиакомпаний, а также с сужением географии вылетов. В 2019 году в Турцию можно было летать из 46 российских городов, сейчас — только из 17.