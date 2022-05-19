Россиян предостерегли от осветления веснушек весной и летом Дерматолог Петросова посоветовала людям с веснушками не осветлять их весной и летом

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Дерматолог Инна Петросова в беседе с NEWS.ru предостерегла людей с веснушками от осветления данных пигментных пятен весной и летом из-за повышенного ультрафиолетового излучения. Медик посоветовала подобные процедуры перенести на осень или зиму. Эксперт также призвала граждан перед «отбеливанием» проконсультироваться с врачом.

Если вы точно уверены, что это веснушки, то можно [осветлять], но в определённое время. Сегодня, когда на улице весна и показатели ультрафиолета днём повышаются, естественно, уже ничего нельзя отбеливать. Нужно защитить кожу от солнца специальными солнечными фильтрами, которые находятся в кремах. Осветление подразумевает под собой повреждение кожи, что также вызовет реакцию компенсации под солнечными лучами. Лучше оставить процедуру на осень-зиму, — подчеркнула Петросова.

Ранее она напомнила, что образования на коже — так называемые красные родинки — могут оказаться не безобидными гемангиомами, а более опасными образованиями, чей характер способны определить только медики во время осмотра. Эксперт добавила, что под «красной родинкой» может скрываться более серьёзный диагноз, требующий срочного оперативного вмешательства.

Ранее дерматолог Мария Притыко рассказала, что избавиться от отёков можно, охладив ложки в холодильнике и подержав у мешков до тех пор, пока столовый прибор не нагреется до комнатной температуры. По её словам, лишняя жидкость уходит из проблемной зоны из-за сужения кровеносных сосудов. Она также посоветовала делать специальный массаж для борьбы с отёками. Для этого нужно не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз.