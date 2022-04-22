Путин поздравил россиян с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных жителей страны с Пасхой. Праздник объединяет людей вокруг «высоких нравственных идеалов и ценностей» и пробуждает в них светлые чувства, отметил глава государства.

Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, — сказал президент.

Путин отметил важную роль Русской православной церкви (РПЦ) в сохранении исторических, культурных и духовных традиций. По словам президента, она и другие конфессии помогает укреплять институт семьи и воспитывать подрастающее поколение.

Премьер-министр Михаил Мишустин также обратился к россиянам с поздравлением с Пасхой. Он отметил, что считает праздник «олицетворением духовного преображения».

Великий праздник Пасхи олицетворяет духовное преображение, позволяет людям понять традиции православия, наполняет их сердца светлой радостью, любовью, надеждой и самыми добрыми чувствами, — говорится к тексте поздравления.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал поздравление с Пасхой в Telegram-канале. Володин отметил , что этот праздник «вдохновляет на благие дела» и «наполняет надеждой».

В ночь с 23 на 24 марта Путин участвовал в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин также прибыл на церемонию. Богослужение проводил патриарх Кирилл, который накануне поздравил россиян с Пасхой.