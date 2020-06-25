Россиян попросили сообщать об отказах оплатить выходной 1 июля

https://static.news.ru/photo/58ff5106-b702-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по поправкам к Конституции намерена отслеживать соблюдение трудовых и избирательных прав россиян в ходе общероссийского голосования. Кроме того, граждан попросили сообщать об отказах работодателей оплачивать выходной день 1 июля.

У нас есть положения, защищающие избирательные и трудовые права, по поводу выходного дня, по поводу фальсификаций, вбросов и других нарушений голосования. Так что мы здесь на страже стоим. Если такие есть нарушения, к нам обращайтесь, мы будем эти вопросы отслеживать, — цитирует РИА Новости сопредседателя рабочей группы, депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

Он подчеркнул, что неоплата выходного дня работодателем может привести к уголовному преследованию.

Как писал NEWS.ru, в связи с проведением 1 июля голосования по поправкам в Конституцию РФ россиян ждёт вторая подряд сокращённая рабочая неделя. Как сообщили в Роструде, работа в этот день будет оплачена в двойном размере, а для отдыхающих оплата труда за июль не снижается. Это связано с тем, что на день голосования будут распространяться те же нормы Трудового кодекса, касающиеся оплаты труда работников, что и на праздничные дни. Кроме того, за работу в день голосования работник может просить день отдыха. В таком случае его труд 1 июля будет оплачен в одинарном размере. При этом день голосования не исключён из нормы рабочего времени, поэтому отпуск на 1 июля не продлевается.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.