Россиян не заинтересовали бесплатные сайты

https://static.news.ru/photo/9bcee6e0-8066-11ea-bb6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большую часть опрошенных AC&M россиян не интересует бесплатный доступ к социально значимым сайтам, этому бы респонденты предпочли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам днём.

Так, 79% опрошенных вовсе не планируют пользоваться бесплатными интернет-ресурсами из списка Минкомсвязи, 35% сослались на свои безлимитные тарифы, ещё 23% заявили, что им не угрожает отключение Интернета за неуплату. Намерены посещать социально-значимые сайты 21% россиян, пишет «Коммерсант».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи пользователей интернета из 24 городов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минкомсвязи с 1 апреля по 1 июля осуществляет эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Министерство намерено найти баланс между возможностями операторов связи и бесплатным социальным пакетом. Пользоваться бесплатно можно сайтами соцсетей и сообществ по интересам, поисковыми сервисами, электронной почтой, мессенджерами, новостными сайтами. В список вошли сайты госорганов, оказания госуслуг, крупные интернет-магазины и агрегаторы, а также сервисы по доставке. Будет открыт доступ к электронным финансовым и банковским сервисам, а также сервисам по поиску работы и развитию карьеры.