Россиян начнут заселять в отели и санатории по биометрии Вице-премьер Григоренко: в РФ запустят сервис по заселению в отель по биометрии

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Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, сервис в тестовом режиме заработает во второй половине этого года. Гости смогут подтверждать свою личность через Единую биометрическую систему.

Соответствующее постановление утвердило правительство. Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать ее быстрее и комфортнее, — пояснил Григоренко.

Система будет распространена не только на гостиницы и отели, но и на санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и туристические базы. Ожидается, что это снизит нагрузку на сотрудников и поможет решить проблему очередей на стойках регистрации, пояснил вице-премьер.

О нововведении еще в январе сообщила пресс-служба правительства. Отмечалось, что гости российских отелей смогут не предъявлять паспорт при регистрации, а воспользоваться сервисом «Госуслуги» или биометрией.

Помимо этого, россияне смогут проходить регистрацию в гостиницах по заграничному паспорту вне зависимости от места проживания. Подобные изменения будут реализованы в рамках дорожной карты, которую утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.