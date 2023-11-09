Россиян могут начать идентифицировать по походке и сетчатке глаза ЦБТ рассматривает вариант идентификации пользователей по походке и сетчатке глаз

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«Центр биометрических технологий» изучает возможность идентификации пользователей по различным видам биометрии, среди них — распознавание по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза и рисунку вен на ладонях, рассказал РИА Новости генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, также рассматривается вариант опознавания россиян по походке.

Определенный интерес представляют отпечатки пальцев — как самый распространенный вид, но проблематичный с точки зрения массового использования. В качестве перспективных мы в том числе рассматриваем рисунок вен ладони, которые могут использоваться в услугах бесконтактно, а также сетчатку глаза, — отметил собеседник агентства.

Сейчас в Единой биометрической системе используется две модaльности — голос и изображение лица. Однако ЦБТ уже начал полномасштабные исследования по внедрениям новых способов идентификации личности.

Ранее стало известно, что Российский Центральный банк планирует создать секретное помещение, где можно будет ознакомиться с его расширенной статистикой. К ознакомлению с документом допустят научные центры и университеты, однако любые результаты исследований, полученные при помощи секретных данных, можно будет публиковать только с разрешения регулятора. Представители банка подчеркнули, что речь идет не о сервисе, где будут храниться данные, а именно о специально оборудованном помещении Банка России.