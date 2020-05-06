Россия получила из Китая партию из 158 млн медицинских масок

https://static.news.ru/photo/22b478a0-8f99-11ea-9923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай поставил в Российскую Федерацию партию из 158 млн медицинских масок для защиты врачей от коронавируса.

Кроме того, РФ получила защитные костюмы и респираторы, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что московские предприятия, производящие лекарства и средства индивидуальной защиты, «работают на максимуме» и ежедневно производят около миллиона медицинских масок, заявил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, более 50% задействованных в борьбе с COVID-19 предприятий — оборонные. Многие заводы перенастроили производственные линии на создание медицинских товаров.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).