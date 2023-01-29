Российского блогера Сидоропуло объявили в федеральный розыск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск. Эти сведения обнародованы в базе розыска МВД РФ. Ведомство пока не раскрывает статью, которая ему инкриминируется. В настоящий момент разыскиваемый является владельцем арбитражной команды Traffic Deals и участником некоторых арбитражных конференций.

Андрей Сидоропуло, 1998 года рождения, разыскивается по статье уголовного кодекса, — указано в базе.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сидоропуло продавал курсы по заработку онлайн, оказавшиеся бесполезными, из-за чего на блогера написали десятки заявлений — ущерб от его действий составил около 200 млн рублей.

Как стало известно в прошлом ноябре, издателя «Медиазоны» (признана Минюстом РФ иноагентом) Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск по новой статье. Ранее журналиста включили в базу розыска МВД по делу о сокрытии гражданства Канады.

Журналиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах России. Как сообщал SHOT, против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.