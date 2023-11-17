Российским военным передали систему дистанционного управления пулеметом Ростех передал в зону СВО систему дистанционного управления танковым пулеметом

Фото: Ростех

ПКТ

Госкорпорация «Ростех» разработала модуль дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ), сообщила пресс-служба компании. Четыре таких комплекса уже передали бойцам в зону специальной военной операции на Украине, еще пять будут поставлены до конца года.

Как подчеркнули в Ростехе, специалисты входящего в корпорацию концерна «Радиоэлектронные технологии» изготовили платформу по прямому запросу военных из зоны СВО. На модуль установлены видеокамеры высокого разрешения, которые позволяют наблюдать и точно поражать цели. Все работы по разработке платформы заняли два месяца, а сам процесс создания шел при непосредственном участии будущих эксплуатантов.

По словам генерального директора ставропольского завода «Сигнал», где изготавливался модуль управления ПКТ, Андрея Кочерги, система позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1100 метров. Он подчеркнул, что изделие также можно оснастить прибором ночного видения и тепловизионным модулем. Как отметил Кочерга, установка уже прошла проверку в реальной боевой обстановке.

Ранее бойцам в зоне СВО передали новые разведывательно-ударные беспилотники, разработанные концерном «Калашников». Дроны проходят апробацию в зоне боевых действий. По результатам испытаний будут проведены необходимые доработки и настройки.