Российским родителям объяснили, как предотвратить пьянство у детей Психолог Журавлева: употреблять «хороший алкоголь» детей должны приучать родители, а не компании друзей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать развития алкоголизма у детей, родители сами должны демонстрировать пример умеренного и безопасного употребления алкогольных напитков, рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. По ее словам, детям старшего возраста полезно объяснить разницу между качественным и некачественным алкоголем.

Прививайте правильную культуру дома. Если пьёте при ребёнке, то делайте это редко, пейте только хорошие напитки, и следите за количеством, чтобы ваше поведение не менялось. Не давайте ребёнку алкоголь, даже в малых дозах. Объясните, что алкоголь вреден для юного организма. Если вы родители подростка старше 16 лет, то вы можете дать попробовать хороший алкоголь в небольших дозах, чтобы он понимал отличие от плохого, если решится выпить с друзьями, — сказала Журавлева.

Собеседница подчеркнула, что родителям необходимо следить за кругом общения ребенка, если компания неблагополучная — нужно обязательно провести с ним беседу. По ее словам, детей лучше научить отстаивать личные границы и говорить «нет», то есть, отказываться выпить, если нет желания.

Говорите подростку, что если они хотят в компании выпить, то пусть лучше попросит вас купить им хороший алкоголь, потому что плохой пить нельзя. Объясните, что лучше выпить мало, но хороший, а веселиться можно и без него. В этом случае у вас будут доверительные отношения с подростком и вы будете знать где он, с кем, что они делают и что пьют. Если вы не купите им алкоголь, то они сами купят то, на что им хватит денег, — подытожила Журавлева.

Журавлева накануне напомнила в разговоре с NEWS.ru, что детский алкоголизм развивается почти в четыре раза быстрее «взрослого», средний возраст знакомства ребенка со спиртным в России — 12 лет. Она подчеркнула, что распознать пагубное пристрастие можно по изменению привычного поведения — скрытности, нервозности, агрессивности, о нем также говорит воровство и частые просьбы «дать денег».

Ранее Журавлева в разговоре с NEWS.ru посоветовала родителям наладить отношения с детьми до начала переходного возраста при наличии соответствующих проблем. Эксперт добавила, что в подобный период с отпрысками лучше общаться как со взрослыми людьми. Психолог также призвала дать детям больше свободы, не помогать и не советовать, если этого не требуется.