Российским регионам предрекли катастрофический дефицит воды

Ряду российских регионов может грозить катастрофический дефицит воды. Причём это может случиться уже к 2035 году, если никаких изменений по отношению к проблеме не произойдёт. О масштабах возможной трагедии «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждёт катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения, — отметил эксперт.

Так, проблемными регионами стали Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области.

По словам специалиста, на усложнение ситуации влияет глобальное потепление и деятельность человека. Дожди станут куда сильнее, однако они будут идти значительно реже, что приведёт к наводнениям и засухам. Кроме того, разные предприятия всё больше будут скидывать неочищенную воду в реки.

На сегодняшний день стоит обратить внимание на проблему Дона. Это единственная крупная река в России, которая в основном наполняется от степей, но из-за того, что там становится всё суше, она стремительно мелеет, сообщил учёный.

Водохранилища Крыма также нуждаются в срочном ремонте. Для этого необходимо отремонтировать трубы, забетонировать каналы или же построить водоводы. Также следует изучить процесс наполнения водохранилищ, чтобы в дальнейшем не зависеть от Северо-Крымского канала, который перекрыла Украина, заключил Данилов-Данильян.

Ранее глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что из-за обильных дождей и бурения новых скважин Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды.