Психолог рассказала, как вновь разжечь страсть в отношениях Психолог Журавлева раскрыла значение яркого секса для отношений

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Семейный психолог Татьяна Журавлева в беседе с NEWS.ru посоветовала парам, переживающим кризис в отношениях, почаще расспрашивать партнера о происходящем в его жизни, а также заниматься «ярким сексом» для разжигания страсти. Эксперт добавила, что взаимный интерес в паре со временем может угаснуть, но его вполне реально реанимировать.

Поверьте мне, есть множество историй у каждого человека, которые он не вспомнит, а тем более и не расскажет без наводящего вопроса: о своем детстве, о том, чем гордится и чего стыдится. <...> Когда вы вместе узнаете что-то новое, посещаете интересные места, делаете то, что не делали, — это укрепляет ваши отношения и разжигает интерес. Не пренебрегайте этим, и тогда вы не будете вспоминать всю свою жизнь конфетно-букетный период, он у вас не будет заканчиваться. Плюс — яркий секс. Если вы будете придерживаться оба этой формулы, то ваш секс всегда будет потрясающий, — подчеркнула психолог.

Накануне Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы пар происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что людям иногда сложно изъясняться в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях. Она также посоветовала не высмеивать доводы друг друга во время обсуждений. Психолог добавила, что перед серьезным разговором партнерам лучше задать себе вопросы: «Что происходит? Какие чувства я испытываю?»

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила женщинам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет избежать или справиться с послеродовой депрессией. Также она посоветовала не бояться и не стыдиться подобных состояний — «случается практически с каждой, но не длится вечно».