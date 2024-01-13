Хирург рассказал, какой напиток может сделать мужчин импотентами Хирург Умнов: импотенцию у мужчин может вызывать не только водка, но и сидр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Импотенцию у мужчин вызывает не только злоупотребление водкой или пивом, но и пристрастие к сидру, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он добавил, что также напиток провоцирует снижение синтеза тестостерона, что пагубно влияет на подвижность сперматозоидов.

Употребление сидра на постоянной основе способно вызвать ожирение, изменение гормонального статуса в организме, как и водка с пивом. Возникает снижение синтеза мужского гормона тестостерона, что ведет к снижению потенции. Также в сперме увеличивается объем малоподвижных и нежизнеспособных сперматозоидов, — отметил Умнов.

Собеседник подчеркнул, что злоупотребление сидром чревато заболеваниями щитовидной железы, повышенной сухостью кожи и гнойничковыми заболеваниями по типу акне.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по словам специалистов, не так важно.